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23.05.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

Фахівці проводили ремонт газових мереж у селищах Харківської області

Протягом тижня газовики відновили розподіл газу майже до 300 домівок мешканців Харківщини.

Харківгаз
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Ремонт пошкоджених мереж проведений у трьох селищах Харківського району, Ізюмському та Куп‘янському районах.
 
На минулому тижні армія рф продовжила завдавати удари по житловим будинкам Куп‘янської та Циркунівської громади.
 
У Куп‘янській громаді газовики оперативно ліквідували аварійні ситуації на будинкових газогонах, що стались через обстріли рашистів у п’яти населених пунктах Куп‘янщини.
 
Також у Циркунівській громаді під обстріли окупанта потрапили газорозподільні комунікації та газопроводи житлових будинків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло у трьох селах Золочівської громади.
 

Источник:   Харківгаз
 Тэги:  жкг, харків
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