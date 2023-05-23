23.05.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Фахівці проводили ремонт газових мереж у селищах Харківської області

Протягом тижня газовики відновили розподіл газу майже до 300 домівок мешканців Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Ремонт пошкоджених мереж проведений у трьох селищах Харківського району, Ізюмському та Куп‘янському районах.

На минулому тижні армія рф продовжила завдавати удари по житловим будинкам Куп‘янської та Циркунівської громади.

У Куп‘янській громаді газовики оперативно ліквідували аварійні ситуації на будинкових газогонах, що стались через обстріли рашистів у п’яти населених пунктах Куп‘янщини.

Також у Циркунівській громаді під обстріли окупанта потрапили газорозподільні комунікації та газопроводи житлових будинків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло у трьох селах Золочівської громади.



