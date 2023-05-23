23.05.2023 16:35 Віталій Хінєвіч
У Чугуївському районі невстановлена особа застрелила собаку
На Харківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Мешканка села Соколове Чугуївського району звернулась до поліції з повідомленням про те, що невстановлена особа застрелила собаку.
Подія сталася 22 травня близько 13:20. Для перевірки інформації на місце події виїхали працівники групи реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
Правоохоронці вилучили тіло тварини та направили на експертизу.
З метою повного та об’єктивного встановлення обставин події за даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Поліцією вживаються заходи з встановлення особи, причетної до злочину.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що суд виніс вирок вбивці
співмешканця на Харківщині.
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