23.05.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

У Чугуївському районі невстановлена особа застрелила собаку

На Харківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Мешканка села Соколове Чугуївського району звернулась до поліції з повідомленням про те, що невстановлена особа застрелила собаку.

Подія сталася 22 травня близько 13:20. Для перевірки інформації на місце події виїхали працівники групи реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці вилучили тіло тварини та направили на експертизу.

З метою повного та об’єктивного встановлення обставин події за даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Поліцією вживаються заходи з встановлення особи, причетної до злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що суд виніс вирок вбивці співмешканця на Харківщині.



