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23.05.2023  14:55   Рита Парфенова

Суд виніс вирок вбивці співмешканця на Харківщині

Прокури довели вину 55-річної мешканки с. Миколаївська Лозівського району, яка у червні 2021 року вбила чоловіка, з яким проживала в одній квартирі.

вирок суду

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що між жінкою і чоловіком, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка. Словесно вирішити конфлікт не вдалось, і в якості останнього аргументу в суперечці жінка завдала удару кухонним ножем в грудну клітину співмешканця. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Під час судового розгляду жінка свою провину не визнала і пояснила, що напередодні лягла спати, а її співмешканець кудись пішов. Прокинувшись зранку, вона нібито побачила в одній з кімнат квартири сплячого чоловіка, почала його будити і зрозуміла, що він мертвий, після чого викликала медичну допомогу.

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська визнав винною жінку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік вбив знайомого та скинув труп у зливну яму

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  вбивство, прокуратура, харків
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