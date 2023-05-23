23.05.2023 14:55 Рита Парфенова

Суд виніс вирок вбивці співмешканця на Харківщині

Прокури довели вину 55-річної мешканки с. Миколаївська Лозівського району, яка у червні 2021 року вбила чоловіка, з яким проживала в одній квартирі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що між жінкою і чоловіком, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка. Словесно вирішити конфлікт не вдалось, і в якості останнього аргументу в суперечці жінка завдала удару кухонним ножем в грудну клітину співмешканця. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Під час судового розгляду жінка свою провину не визнала і пояснила, що напередодні лягла спати, а її співмешканець кудись пішов. Прокинувшись зранку, вона нібито побачила в одній з кімнат квартири сплячого чоловіка, почала його будити і зрозуміла, що він мертвий, після чого викликала медичну допомогу.



Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська визнав винною жінку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік вбив знайомого та скинув труп у зливну яму



