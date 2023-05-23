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23.05.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині СБУ повідомила про підозру "співробітнику" окупаційної міліції

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області.

колоборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, зловмисником виявився 56-річний мешканець міста Куп’янськ Харківської області.
 
Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
 
В окупаційному органі чоловіка призначили виконуючим обов'язки «полицейского взвода патрульной службы УВД ВГА Харьковской области». 
 
З липня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов'язків: організовував охорону громадського порядку та брав участь у забезпеченні пропускного режиму мешканців міста Куп'янськ до адміністративної будівлі «УВД ВГА Харьковской области».
 
Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали. 
 
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність)  Кримінального кодексу України.
 
Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
 
Тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України. Затримання здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ оголосила підозру російському генералу, який командував окупацією Харківщини.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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