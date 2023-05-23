23.05.2023 14:33 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли Вовчанськ: пошкоджені будинки й транспорт (фото)

Рятувальники ДСНС в котрий раз фіксують наслідки ворожих обстрілів Харківськой області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, 23 травня близько 10:30 ворог в черговий раз завдавав потужних артилерійських ударів по м. Вовчанську.



Рятувальники 47-ї ДРПЧ виїжджали на місцґя влучання російських снарядів з метою з’ясування наслідків цих ударів та допомоги цивільному населенню.



Вони виявили чисельні пошкодження 5 приватних будинків, декількох надвірних забудов та 3-х транспортних засобів.



На щастя, постраждалих не виявлено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.



