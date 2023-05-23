Військові рф обстріляли Вовчанськ: пошкоджені будинки й транспорт (фото)

Рятувальники ДСНС в котрий раз фіксують наслідки ворожих обстрілів Харківськой області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, 23 травня близько 10:30 ворог в черговий раз завдавав потужних артилерійських ударів по м. Вовчанську.
Рятувальники 47-ї ДРПЧ виїжджали на місцґя влучання російських снарядів з метою з’ясування наслідків цих ударів та допомоги цивільному населенню.
Вони виявили чисельні пошкодження 5 приватних будинків, декількох надвірних забудов та 3-х транспортних засобів.
На щастя, постраждалих не виявлено.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.
Комментариев: 0
Озирніться навколо: чужі інтриги або таємні ходи, про які ви не підозрювали, сьогодні можуть стати для вас очевидними, а попереджений – значить озброєний.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дрібний дощ повинен закінчитися до середини дня, проте ввечері він розпочнеться знову та піде сильніше.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
влажность:
давление:
ветер: