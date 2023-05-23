    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Військові рф обстріляли Вовчанськ: пошкоджені будинки й транспорт (фото)
23.05.2023  14:33   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли Вовчанськ: пошкоджені будинки й транспорт (фото)

Рятувальники ДСНС в котрий раз фіксують наслідки ворожих обстрілів Харківськой області.

Наслідки обстрілу Вовчанська 23 травня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, 23 травня близько 10:30 ворог в черговий раз завдавав потужних артилерійських ударів по м. Вовчанську.

Рятувальники 47-ї ДРПЧ виїжджали на місцґя влучання російських снарядів з метою з’ясування наслідків цих ударів та допомоги цивільному населенню.

Вони виявили чисельні пошкодження 5 приватних будинків, декількох надвірних забудов та 3-х транспортних засобів.

На щастя, постраждалих не виявлено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.

 

Наслідки обстрілу Вовчанська 23 травня 2023 року

Наслідки обстрілу Вовчанська 23 травня 2023 року


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Надзвичайні події На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків 23.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 23 травня. Оперативна обстановка від ДСНС 23.05 Надзвичайні події Про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 