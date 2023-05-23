23.05.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

В Укрзалізниці розглядають можливість запровадження жіночих купе

Поряд з цим залізничники працюють над комплексним підвищенням безпеки поїздок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що для введення жіночих купе необхідно:

розробити IT-рішення,

внести зміни до нормативних актів,

проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

⠀Поряд з цим ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

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«Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища.

Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане «пілот» з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

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На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ.

Крім цього зазначається, що у 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у ЦНАПах Харкова відновлені послуги для водіів.



