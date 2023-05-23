23.05.2023 13:56 Рита Парфенова

У ЦНАПах Харкова відновлені послуги для водіів

Скористатися ними могут водії, чиї транспортні засоби здійснюють перевезення небезпечних вантажів.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, дві послуги Управління патрульної поліції в Харківській області відновлено у Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальних підрозділах.



Ці послуги стосуються водіїв, які перевозять небезпечні вантажі, а саме:

- переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

- анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.



Якщо у водіїв, які мають дозвіл на перевезення, відбулися певні зміни (найменування перевізника, місцезнаходження перевізника, зміни в маршруті руху транспортного засобу, що перевозить небезпечний вантаж, транспортного засобу або водія, який здійснює перевезення), з відповідними заявами необхідно звернутися до ЦНАП.



Раніше РЕДПОСТ писав, що посвідчення водія можна замінити в застосунку Дія.



