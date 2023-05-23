У ЦНАПах Харкова відновлені послуги для водіів

Скористатися ними могут водії, чиї транспортні засоби здійснюють перевезення небезпечних вантажів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, дві послуги Управління патрульної поліції в Харківській області відновлено у Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальних підрозділах.
Ці послуги стосуються водіїв, які перевозять небезпечні вантажі, а саме:
- переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
- анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Якщо у водіїв, які мають дозвіл на перевезення, відбулися певні зміни (найменування перевізника, місцезнаходження перевізника, зміни в маршруті руху транспортного засобу, що перевозить небезпечний вантаж, транспортного засобу або водія, який здійснює перевезення), з відповідними заявами необхідно звернутися до ЦНАП.
Раніше РЕДПОСТ писав, що посвідчення водія можна замінити в застосунку Дія.
Комментариев: 0
Озирніться навколо: чужі інтриги або таємні ходи, про які ви не підозрювали, сьогодні можуть стати для вас очевидними, а попереджений – значить озброєний.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дрібний дощ повинен закінчитися до середини дня, проте ввечері він розпочнеться знову та піде сильніше.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
влажность:
давление:
ветер: