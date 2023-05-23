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23.05.2023  13:03   Рита Парфенова

У Дії можна замінити водійське посвідчення: як саме

Подати заяву про заміну посвідчення можна в застосунку Дія та забрати готове водійське в сервісному центрі МВС.

е-посвідчення водія

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України, послуга заміни водйського посвідчення теперь доступна зща кулька кликів у Дії.

Скористатися їй могуть як водіїв-новачкі, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так й ті, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.

Щоб скористатися послугою в застосунку Дія, пройдіть кілька простих кроків:

  • авторизуйтеся в застосунку;
  • натисніть «Послуги»;
  • клікніть «Заміна посвідчення водія»;
  • виберіть причину заміни;
  • виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;
  • підтвердьте контактні дані та підпишіть заяву.

Після цього протягом 10 хвилин маєте оплатити послугу, інакше заява анулюється. І все — очікуйте запрошення до вибраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли Дія надішле push-сповіщення про готовність цифрового документа.

Оновіть застосунок, щоб послуга стала доступною.

Раніше РЕДПОСТ писав, що українці, які перебувають в Іспанії, можуть обміняти свої водійські посвідчення.


Источник:   Мінцифра
 Тэги:  дія, водйське посвідчення
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