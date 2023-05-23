У Дії можна замінити водійське посвідчення: як саме

Подати заяву про заміну посвідчення можна в застосунку Дія та забрати готове водійське в сервісному центрі МВС.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України, послуга заміни водйського посвідчення теперь доступна зща кулька кликів у Дії.
Скористатися їй могуть як водіїв-новачкі, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так й ті, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.
Щоб скористатися послугою в застосунку Дія, пройдіть кілька простих кроків:
Після цього протягом 10 хвилин маєте оплатити послугу, інакше заява анулюється. І все — очікуйте запрошення до вибраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли Дія надішле push-сповіщення про готовність цифрового документа.
Оновіть застосунок, щоб послуга стала доступною.
Раніше РЕДПОСТ писав, що українці, які перебувають в Іспанії, можуть обміняти свої водійські посвідчення.
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