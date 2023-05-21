21.05.2023 16:30 Віталій Хінєвіч
Українці можуть обміняти посвідчення водія в Іспанії
Українці, які перебувають в Іспанії, можуть обміняти свої водійські посвідчення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Обмін актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений.
Отримати послугу можна у мобільному комплексі обслуговування громадян «Паспортний сервіс», який працює за адресою: місто Валенсія, Xàtiva, 46007 поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом.
Графік роботи: понеділок-субота з 09:00 до 18:00. Послуги надаються у порядку живої черги.
Варто зазначити, що за кордоном послуга відновлення втраченого чи викраденого посвідчення водія поки не надається. Обов’язковою умовою обміну посвідчення водія у Валенсії є наявність фізичного документа, який підлягає такому обміну.
Закордонні підрозділи ДП «Документ» надають послуги українцям з оформлення паспортних документів чи обміну водійського посвідчення у таких країнах: Туреччина (Стамбул), Чехія (Прага), Словаччина (Братислава), Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав), Німеччина (Берлін).
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