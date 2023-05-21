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21.05.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Українці можуть обміняти посвідчення водія в Іспанії

Українці, які перебувають в Іспанії, можуть обміняти свої водійські посвідчення.

Україна Іспанія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Обмін актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений.
 
Отримати послугу можна у мобільному комплексі обслуговування громадян «Паспортний сервіс», який працює за адресою: місто Валенсія, Xàtiva, 46007 поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом.
 
Графік роботи: понеділок-субота з 09:00 до 18:00. Послуги надаються у порядку живої черги.
 
Варто зазначити, що за кордоном послуга відновлення втраченого чи викраденого посвідчення водія поки не надається. Обов’язковою умовою обміну посвідчення водія у Валенсії є наявність фізичного документа, який підлягає такому обміну.
 
Закордонні підрозділи ДП «Документ» надають послуги українцям з оформлення паспортних документів чи обміну водійського посвідчення у таких країнах: Туреччина (Стамбул), Чехія (Прага), Словаччина (Братислава), Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав), Німеччина (Берлін).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що для мешканців Харківської області стала доступна реєстрація нерухомості на порталі Дія.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  посвідчення водія, іспанія
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