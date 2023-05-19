19.05.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Для мешканців Харківської області стала доступна реєстрація нерухомості на порталі Дія

Державна реєстрація прав підтверджує, хто є законним власником нерухомого майна. Раніше така послуга в Дії була доступна лише для Харкова та Чугуївського району Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Внесення відомостей в електронний реєстр максимально убезпечить ваші дані. Інформація ніколи не загубиться і не буде знищена, на відміну від паперових архівів. Зараз більшість відомостей про нерухомість зберігається саме там. Після початку повномасштабної війни багато таких архівів бюро технічної інвентаризації (БТІ) знищили або розікрали окупанти», – зазначили в Мінцифрі.

Окрім того, масштабування послуги на інші області важливе для реалізації програми єВідновлення. Щоб подати заяву про отримання допомоги, житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Завдяки масштабуванню послуги на порталі Дія жителі Харківщини зможуть зареєструвати майно онлайн, без відвідування держустанов.

Зареєструвати нерухомість на порталі Дія можна за кілька кліків:

увійти на портал Дія (якщо ще не зареєстровані, то пройти відповідну реєстрацію);

обрати «Послуги» → «Земля, будівництво, нерухомість» → «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» → «Подати заяву»;

внести потрібну інформацію та скани документів;

підписати заяву електронним підписом.

Після цього реєстратор самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Дізнатися результат заявник зможе, переглянувши статус у кабінеті на порталі Дія. Окрім цього, про результат буде повідомлено листом на електронну пошту заявника.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні стартувала програма державної допомоги на ремонт пошкодженого житла.



