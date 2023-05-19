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19.05.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка у Старому Салтові

За даними слідства, 30 квітня торік російські військові завдали ракетний удар по селищу міського типу Старий Салтів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Ворожа ракета влучила на територію житлового будинку, де на той час перебував 51-річний чоловік. Він загинув на місці.
 
19 травня прокурор спільно зі слідчим ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ексгумували тіло чоловіка.
 
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Наразі труп направлено на проведення судово-медичної експертизи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі збирають докази смерті мешканця Харківщини від російської збройної агресії.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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