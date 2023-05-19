19.05.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники наводять лад на вулицях Харкова

Співробітники комунальних підприємств доглядають зелені насадження та двори.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівники КП «Харківблагоустрій» продовжують наводити лад у дворах та на вулицях Салтівського району. Вони доглядають квітники та інші зелені зони, фарбують елементи дитячих та спортивних майданчиків тощо.

Також тривають поточні ремонти покрівель та вхідних груп житлових будинків. Роботи виконують фахівці КП «ХРБП».

Особливу увагу приділяють територіям біля будинків приватного сектору. Працівники КП «Благоустрій» м. Харкова» прибирають сміття, косять траву, ремонтують та фарбують елементи спортивних і дитячих майданчиків.

У свою чергу в Слобідському районі тривають роботи з благоустрою території житлових мікрорайонів.

Зокрема, працівники комунальних підприємств «Харківблагоустрій» та «Харківзеленбуд» покосили траву на прибудинковій території на пр. Героїв Сталінграда, пр. Гагаріна, вул. Зерновій, у пров. Зерновому, пофарбували лавки та урни біля будинку на вул. Танкопія. Крім того, у районі тривають роботи з заміни сміттєвих контейнерів.

Продовжуються ремонтні роботи у будинках на вулицях Танкопія, Енергетичній, Ньютона та Мухачева. Там підрядники ремонтують вхідні групи та покрівлі.



