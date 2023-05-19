19.05.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники готують внутрішньобудинкові системи до осінньо-зимового періоду

Ремонтники дільниці Новобаварського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» оперативними темпами включилися у виконання заходів щодо підготовки свого господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, ведеться заміна 100 метрів мереж водопостачання на вулиці Бажана, 14.

Як повідомила провідний інженер дільниці Яна Кравцова, будинки, в яких намічено значні обсяги ремонтних робіт, планово включені у графік підготовки об'єктів до опалювального сезону.

«Дотримуємося складеного раніше адресного графіка. Вже виконали капітальні оновлення понад 70 метрів внутрішньобудинкових систем у будинках по вулиці Власенка, 10 та 12. Цією ж вулицею найближчим часом упорядкуємо будинок № 8. У травні візьмемо в роботу будівлі по вулицях Селянській та Москалівській. Відновлюємо та ремонтуємо лише сучасними та якісними матеріалами, які послужать людям не один десяток років.

При потребі, міняємо та встановлюємо надійну регулюючу арматуру. Бригади забезпечені у достатній кількості матеріалами та обладнанням, тому завдання виконуємо без зволікання та затримок», - зазначила Яна Кравцова.

За її словами, сумлінно проведений ремонт, у буквальному сенсі вигідний усім – мешканцям, у яких не буде проблем із водопостачанням та відведенням стоків, а в підвалах буде сухо і нам, як виконавцям, адже не доведеться виїжджати і усувати аварійні ситуації, що виникають.

«Паралельно зі значними ремонтами, продовжуємо щодня виконувати понад 25 заявок, які надходять від споживачів, щоб підтримувати у відповідному технічному стані внутрішньобудинкові комунікації у будинках нашого району. Намагаємося працювати на випередження, своєчасно проводити технічне обслуговування мереж та не допускати серйозних аварійних ситуацій», - наголосила Яна Кравцова.



