Скульптура перетворилася на фонтан у Центральному парку Харкова (фото)

У Центральному парку скульптура дівчинки з парасолькою перетворилася на фонтан.
Як передає кореспондент РЕДПОСТ, 19 травня в улюбленому парку міста відкрився новий фонтан.
Ним стала фігурка дівчинки з парасолькою, розташована поруч із французською каруселлю.
У фігурку вмонтували систему водорозподілу, а покриття під скульптурою відповідним чином підготували - провели систему дренажу, зробили водотривкий фундамент, вмонтували освітлення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Французській зоні парка на початку весни увімкнули фонтан.
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