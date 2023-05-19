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19.05.2023  11:51   Рита Парфенова

Скульптура перетворилася на фонтан у Центральному парку Харкова (фото)

У Центральному парку скульптура дівчинки з парасолькою перетворилася на фонтан.


Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, 19 травня в улюбленому парку міста відкрився новий фонтан.

Ним стала фігурка дівчинки з парасолькою, розташована поруч із французською каруселлю.

У фігурку вмонтували систему водорозподілу, а покриття під скульптурою відповідним чином підготували - провели систему дренажу, зробили водотривкий фундамент, вмонтували освітлення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Французській зоні парка на початку весни увімкнули фонтан.

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Тэги:  фонтан, парк, харків
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