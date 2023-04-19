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19.04.2023  12:37   Рита Парфенова

У Центральному парку Харкова увімкнули головний фонтан (фото)

19 квітня у Центральному парку культури та відпочинку запустили фонтан.

У Центральному парку культури та відпочинку Харкова запустили фонтан У Центральному парку культури та відпочинку Харкова запустили фонтан

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням пресслужба парку, Центральний фонтан в парку було запущено перед наступаючим сезоном. Це був технічний запуск, під час якого було проведено остаточну перевірку та налагодження усіх елементів обладнання фонтану. Щоб забезпечити безперебійну роботу фонтану в майбутньому, необхідно переконатися, що все працює належним чином.

Зараз температура повітря ще не настільки висока, щоб дозволити запустити фонтан у звичному режимі, але, як тільки настане тепла пора, Центральний фонтан парку запрацює на повну потужність. Водяні струмені від нього зроблять парк більш красивим та привабливим для відвідувачів.

Варто зазначили, що фонтан у Французській зоні парка працює вже декілька тижнів.

Фонтан у Центральному парку культури та відпочинку міста Харкова


Источник:   Парк Горького
 Тэги:  фонтан, парк, харків
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