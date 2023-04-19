У одному з районів Харкова замінили понад п'ять кілометрів труб холодного водопостачання

У Індустріальному районі вже установлено нові комунікації у 70 будинках під час проведення поточних ремонтів внутрішньобудинкових систем.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», ці роботи включають заміну понад 5000 метрів систем водопостачання та водовідведення.
Начальник дільниці, Сергій Шеховцов, повідомив, що після детального аналізу стану комунікацій у житловому фонді та з обов'язковим врахуванням звернень громадян, сформували список будинків для виконання ремонтів.
Роботи ведуться повним ходом, і у всіх під’їздах будинку на вулиці Свистуна встановлено поліпропіленові труби, які відрізняються високою надійністю та тривалим терміном експлуатації.
Зазначено, що щодня ремонтники виконують близько 20 заявок від харків'ян, більшість із яких стосується ремонтних робіт на комунікаціях господарсько-побутової каналізації. Сергій Шеховцов також наголосив на важливості користування раковинами та унітазами за призначенням, щоб уникнути прочищення забитих каналізаційних комунікацій та зосередитись на вирішенні важливих виробничих завдань.
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