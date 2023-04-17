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17.04.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники планують замінити за рік понад два десятки кілометрів труб

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».

Планують замінити понад два десятки кілометрів труб у 2023 році комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» фахівці підприємства з початку 2023 року замінили понад 3 км технічно зношених ділянок трубопроводів.
 
За інформацією заступника директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Миколи Завади, роботи з відновлення зношених мереж проводяться постійно. Торік, незважаючи на інтенсивні обстріли, комунальники оновили понад 10 км пошкоджених зовнішніх водоводів.
 
Планують замінити понад два десятки кілометрів труб у 2023 році комунальники Харкова
 
«Цього року плануємо не менше. Але є надія замінити значно більше - 22 км, як було у довоєнний час», - зазначив Микола Завада.
 
Також він повідомив, що перед вихідними, що минули, ремонтники Шевченківського району почали оновлення 38 м пошкодженої ділянки трубопроводу на вул. Сокольницькій. Цей магістральний трубопровід забезпечує водопостачання селища Жуковського. Торік комунальники замінили 100 м цієї мережі і зараз виконують другий етап перекладання. Завершити ремонт планують у травні.
 

Источник:   Міськраду
 Тэги:  ремонт, труби, харків
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