17.04.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники планують замінити за рік понад два десятки кілометрів труб

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» фахівці підприємства з початку 2023 року замінили понад 3 км технічно зношених ділянок трубопроводів.

За інформацією заступника директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Миколи Завади, роботи з відновлення зношених мереж проводяться постійно. Торік, незважаючи на інтенсивні обстріли, комунальники оновили понад 10 км пошкоджених зовнішніх водоводів.

«Цього року плануємо не менше. Але є надія замінити значно більше - 22 км, як було у довоєнний час», - зазначив Микола Завада.

Також він повідомив, що перед вихідними, що минули, ремонтники Шевченківського району почали оновлення 38 м пошкодженої ділянки трубопроводу на вул. Сокольницькій. Цей магістральний трубопровід забезпечує водопостачання селища Жуковського. Торік комунальники замінили 100 м цієї мережі і зараз виконують другий етап перекладання. Завершити ремонт планують у травні.



