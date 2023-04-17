У Харкові патрульні зупинили рух та врятували песика (відео)

17.04.2023 19:19 Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харкова допомогли чотирилапому у центрі міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, 17 квітня 2023 року на Павлівській площі інспектори побачили песика, який вибіг на проїжджу частину. Він був наляканий і от-от міг загинути під колесами автівок.

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Патрульні Сергій Чушенко, Тетяна Бикова та Сергій Величко негайно увімкнули червоні та сині проблискові маячки, привернути увагу водіїв та зупинити рух. Декілька хвилин знадобилось правоохоронцям, аби наздогнати розгубленого песика.

Потім вони посадили песика до патрульного авто та поїхали шукати його власника. Через деякий час, неподалік міського скверу "Стрілка" патрульні помітили жінку з двома собаками, яка швидко кудись йшла, вигукуючи: "Кексику". Сумнівів не було, адже Кексик радісно впізнав свою власницю та чотирилапих друзів.

Втікача передали власниці. Схвильована жінка щиро подякувала поліцейським за їхню небайдужість.Добрі справи маленькими не бувають. Дякуємо патрульним за чуйність та допомогу.