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10.04.2023  19:58   Дмитро Колонєй

Вмираючого дідуся врятували харківські патрульні

Харківські правоохоронці прийшли на допомогу літньому чоловіку.

Врятували вмираючого дідуся харківські патрульні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, днями до правоохоронців звернувся громадянин, який був збентежений тим, що його знайомий протягом дня не виходить на зв'язок, тож можливо щось трапилося і він потребує допомоги. 
 
На допомогу чоловіку вмпушили патрульні Владислав Леліков, Олег Жаріков та Микола Єловенко. Вони прибули на вказану адресу та.через зачинені вхідні двері почули тяжкі хрипи чоловіка. Враховуючи похилий вік громадянина, вони швидко проникнли до житла у присутності доньки власника.  
 
В одній із кімнат правоохоронці виявили непритомного чоловіка, контролюючи та підтримуюяи стан чоловіка, викликали швидку. Після приїзду медиків, дідусь був ушпиталений.
 
Бажаємо чоловікові якнайшвидшого одужання та дякуємо патрульним за професійні і злагоджені дії.
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  допомога, врятування, харків
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