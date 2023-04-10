10.04.2023 19:32 Василь Голосний

У Харкові Ігор Терехов відзначив призерів Всеукраїнської олімпіади з математики (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 10 квітня привітав переможців і призерів Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер міста зазначив, що саме за такими дітьми - майбутнє Харкова, і подякував батькам і педагогам за виховання молодих талантів, повідомляє РЕДПОСТ

«Я дуже вдячний вам за те, що ви гідно представили Харків, що ми маємо ще один привід пишатися нашим містом. Ваші досягнення - це результат наполегливої праці, всебічної підтримки батьків та вчителів. Харків завжди був і лишається студентською та учнівською столицею України саме тому, що ми маємо таких дітей. І я дуже сподіваюся, що у майбутньому ви залишитеся тут, у Харкові, і допоможете нам його розвивати», - зазначив Ігор Терехов.

На Всеукраїнській учнівській олімпіаді з математики Харків представляла найбільша за кількісним складом команда з 23 учнів. Усі вони стали переможцями та призерами, посівши три перші, п'ять других та п'ятнадцять третіх місць.

Подяки міського голови отримали 11 учнів, які зараз проживають у Харкові.

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