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10.04.2023  19:32   Василь Голосний

У Харкові Ігор Терехов відзначив призерів Всеукраїнської олімпіади з математики (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 10 квітня привітав переможців і призерів Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Мер міста зазначив, що саме за такими дітьми - майбутнє Харкова, і подякував батькам і педагогам за виховання молодих талантів, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Я дуже вдячний вам за те, що ви гідно представили Харків, що ми маємо ще один привід пишатися нашим містом. Ваші досягнення - це результат наполегливої праці, всебічної підтримки батьків та вчителів. Харків завжди був і лишається студентською та учнівською столицею України саме тому, що ми маємо таких дітей. І я дуже сподіваюся, що у майбутньому ви залишитеся тут, у Харкові, і допоможете нам його розвивати», - зазначив Ігор Терехов.
 
На Всеукраїнській учнівській олімпіаді з математики Харків представляла найбільша за кількісним складом команда з 23 учнів. Усі вони стали переможцями та призерами, посівши три перші, п'ять других та п'ятнадцять третіх місць.
 
Подяки міського голови отримали 11 учнів, які зараз проживають у Харкові.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, олімпіада, школа, математика
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