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10.04.2023  18:56   Дмитро Колонєй

Окупанти зміцнюють кордон із Харківщиною

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Зміцнюють кордон із Харківщиною окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, обстріляні 14 селищ Харківщини.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних агресора продовжують перебувати на території Білорусі, проте ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби противник здійснив обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка та Вільхуватка.
  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 8 селищ Харківщини: Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойвих дій на Харківщині зранку 10 ківтня 2023 року. 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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