10.04.2023 17:11 Дмитро Колонєй

З полону повернулися 100 українських воїнів

Вдалося провести черговий великий обмін полоненими.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Голову Офісу президента Андрія Єрмака, повернулися додому з полону 100 українців, серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу.

"Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні.

Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування - це завжди дуже складний та нервовий процес", - зазначив голова Офісу Президента України.



