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10.04.2023  17:11   Дмитро Колонєй

З полону повернулися 100 українських воїнів

Вдалося провести черговий великий обмін полоненими.

Повернулися з полону 100 українських воїнів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Голову Офісу президента Андрія Єрмака, повернулися додому з полону 100 українців, серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. 
 
"Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні. 
 
Повернулися з полону 100 українських воїнів
 
Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування - це завжди дуже складний та нервовий процес", - зазначив голова Офісу Президента України. 
 
Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ писав. що окупанти вдвічі частіше почали здаватися в полон.

Источник:   Телеграм-канал Андрі Єрмака
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