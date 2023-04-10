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10.04.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області покращують транспортне сполучення

На деокупованих територіях поступово налагоджують транспортне сполучення на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах.

автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в Управлінні транспорту Харківської ОВА повідомили, що з 11 квітня збільшиться кількість рейсів приміського автобусного маршруту № 1163 Харків – Липці.
 
Крім того, 13 квітня буде відновлено приміський автобусний маршрут № 1628 Харків – Циркуни.
 
«Враховуючи особливості воєнного стану на території міста Харкова та області, зокрема безпосередню близькість до кордонів з країною-агресором та проведення на деокупованих територіях розмінування, відновлення автобусних маршрутів відбувається поступово з урахуванням ремонту автомобільних доріг та мостів», – зазначили в Управлінні транспорту ХОВА.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ремонтують будинки на Холодній горі та Новій Баварії.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  автобус, харків
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