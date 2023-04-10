10.04.2023 16:35 Дмитро Колонєй

У Харкові підприємці "забули" про виплату 300 тисяч аренди місту

Прокуратура добилася поповнення бюджета Харкова хитрими ділками.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, товариству з обмеженою відповідальністю на праві приватної власності належить нежитлова будівля, розташована по вул. Академіка Павлова в Харкові. Однак, всупереч вимогам законодавства, земля під цією нерухомістю не оформлена, тобто ТОВ використовує ділянку без правовстановлюючих документів.

Оскільки ТОВ не сплачує орендну плату за користування землею, Харківській міській територіальній громаді завдаються збитки. Це стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду, який задоволено.

Після набрання судовим рішенням чинності Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.





Источник: Харківська обласна прокуратура

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