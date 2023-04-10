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10.04.2023  16:35   Дмитро Колонєй

У Харкові підприємці "забули" про виплату 300 тисяч аренди місту

Прокуратура добилася поповнення бюджета Харкова хитрими ділками.

"Забули" про виплату 300 тисяч аренди місту підприємці у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, товариству з обмеженою відповідальністю на праві приватної власності належить нежитлова будівля, розташована по вул. Академіка Павлова в Харкові. Однак, всупереч вимогам законодавства, земля під цією нерухомістю не оформлена, тобто ТОВ використовує ділянку без правовстановлюючих документів.
 
Оскільки ТОВ не сплачує орендну плату за користування землею, Харківській міській територіальній громаді завдаються збитки. Це стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду, який задоволено.
 
Після набрання судовим рішенням чинності Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хитрих харківських ділків, які залишаться без ділянки землі вартістю у 100 мільйонів.
 
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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