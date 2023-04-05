05.04.2023 17:38 Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік захопив ділянку землі у забороненій зоні

Чекає на суд чоловік по звинуваченню у самовльно зайнятій земельній ділянці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у березні 2022 року чоловік самовільно збудував одноповерхову споруду на самовільно зайнятій земельній ділянці, до того ж яка знаходиться в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі водного об’єкта — озера по проспекту Гагаріна у м. Харкові.

Ніякого рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність зловмисника або передання у користування (оренду) не було. Він порушив вимоги статей 60, 61 Земельного кодексу України щодо обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг навколо водойм.

Обвтинувальний акт передано до Комінтернівського районного суду Харкова. Правопорушнику погрожує позбавлення волі на строк від одного до трьох років.



