05.04.2023 17:38 Дмитро Колонєй
У Харкові чоловік захопив ділянку землі у забороненій зоні
Чекає на суд чоловік по звинуваченню у самовльно зайнятій земельній ділянці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, у березні 2022 року чоловік самовільно збудував одноповерхову споруду на самовільно зайнятій земельній ділянці, до того ж яка знаходиться в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі водного об’єкта — озера по проспекту Гагаріна у м. Харкові.
Ніякого рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність зловмисника або передання у користування (оренду) не було. Він порушив вимоги статей 60, 61 Земельного кодексу України щодо обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг навколо водойм.
Обвтинувальний акт передано до Комінтернівського районного суду Харкова. Правопорушнику погрожує позбавлення волі на строк від одного до трьох років.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0