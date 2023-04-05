05.04.2023 09:57 Рита Парфенова

У Харкові фірма фіктивно розпродала майно, щоб не платити аренду місту

Харківська обласна прокуратура вимагає визнати недійсним фіктивний договір купівлі-продажу нерухомості.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури, у властності харківського товариства з обмеженою відповідальністю перебувала нежитлова будівля на проспекті Героїв Харкова. При цьому фірма не мала прав на земельную ділянку площею близько 0,5 га, на якій розташована будівля, та не уклала договор оренди.



Таким чином, не сплачуючи орендну плату за користування землею, ТОВ завдало бюджету Харківської міської територіальної громади збитків на суму понад 6,3 млн грн.



Господарський суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати. У грудні 2022 року зазначене рішення суду набрало чинності.



Щоб не платити борг місту, у січні 2023 року ТОВ було відчужено все наявне у нього майно іншому нещодавно створеному ТОВ на підставі договору купівлі-продажу.



У зв’язку з цим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382 КК України).



Суд наклав арешт на відчужені нежитлові будівлі та заборонив здійснювати з ними будь-які реєстраційні дії. Наразі суд також відкрив провадження у справі щодо визнання зазначеного договору купівлі-продажу недійсним.



