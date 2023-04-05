05.04.2023 18:00 Дмитро Колонєй
Рятувальник з Чернігівщини підірвався під час розмінування Харківщини
Поліцейські Харківщини встановлюють обставини трагедії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 5 квітня 2023 року ізюмським правоохоронцям стало відомо, що в селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області.
Правоохоронці встановили, що під час обстеження та розмінування території населеного пункту здетонував вибуховий пристрій. Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Вирішується питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0