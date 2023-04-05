05.04.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

Харківська школярка написала та виконала пісню на підтримку України (відео)

Надихаюча та зворушлива пісня з'явилася на просторах інтернету нещодавно і, судячи з коментарів, які розміщені під відеокліпом на YouTube, торкнулась серця багатьох слухачів.

Даріна Явнікова: фрагмент кліпу "Війна в моїй Країні"

Як виявилось, авторкою та виконавицею пісні є 10-річна учениця Харківської гімназії №46. Кореспонденту РЕДПОСТ вдалося зв'язатися з юною харків'янкою, та дізнатися про історію створення музичного твору.

Даріна Явнікова, як і всі дорослі, 24 лютого 2022 року прокинулась рано-вранці від звуків вибухів. Окупанти почали обстрілювати її рідне місто Харків. Саме тоді, усвідомлюючи героїзм та важку працю наших військових, 10-річна дівчинка надихнулась на створення майбутньої пісні «Війна в моїй Країні».

«Я хотіла цією піснею підтримати наших воїнів. У момент її написання я відчувала тривогу за наших військових та майбутнє України. Особливу надію покладаючи на Бога», - зазначає Даріна Явнікова.

За словами школярки, на створення тексту до композиції знадобилось близько трьох тижнів.

Сам відеокліп юної виконавиці наповнений духом супротиву російському агресору, а також є втіленням нескореності всього українського народу.

Дитина вже особисто встигла відчути цинізм та підступність російського агресора. Так, 10 липня минулого року, близько пів на четверту ранку, ворожа ракета влучила в будівлю школи Даріни та частково зруйнувала її. Доречі, відеофрагмент понівеченої будівлі навчального закладу також увійшов до кліпу юної школярки.

Крім цього на створення рядків майбутньої пісні вплинула загибель близької людини. 17 серпня 2022 року у селі Стрілеча Харківської області окупанти з танка поцілили в автівку з цивільними. Унаслідок цього загинули дві жінки, одна з яких і була близькою людиною.

Окремо закарбувалися в душі дівчинки події, що відбувалися в Україні протягом осені, а саме контрнаступ наших військових і звільнення населених пунктів Харківської області. Усі ці хвилювання та надії відобразились у словах пісні «Перемога вже за нами, бо надію та віру я маю…»

У свою чергу, батько школярки Костянтин Явніков додає, що всі ці події настільки вплинули на дитину, що це викликало відторгнення від російської.

«Вона все життя розмовляла російською, але текст пісні вона писала вже українською мовою. Так, в побуті нажаль ще є російська, бажання є... Але на це потрібен час», - розповідає Костянтин Явніков.

Окрім творчої діяльності, юна харків'янка займається волонтерством та допомагає людям. У рамках молодіжної організації дівчинка фасувала продуктові набори для нужденних.

Допомагаючи та даруючи людям віру в світле майбутнє, 10-річна Даріна й сама носить у маленькому серці мрію.

«Я мрію, щоб перемогла Україна, щоб відновили мою школу», - розкриває власні бажання харків'янка.

Взагалі, життя в історичний час вплинуло на маленьких українців, а від так вони не могли залишатись осторонь того, що відбувається в країні. Дехто підтримує бойовий дух військових творчою діяльність, а хтось збирає кошти на підтримку ЗСУ та займається волонтерством.



