05.04.2023 18:28 Дмитро Колонєй

Під Харковом підірвався на міні підліток

Під Харковом - ще одна жертви залишених окупантами вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 5 квітня 2023 року сталась чергова надзвичайна подія на території Харківщини. У с. Новоосинове Куп'янського району 16-ти річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його доставлено до обласної лікарні, стан середньої важкості, ампутацій кінцівок немає.

Рятувальники нагадують, харків’янам про необхідність суворо дотримуватися заходів мінної безпеки - не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в #ДСНС або #Національна_поліція за телефонами "101", "102" або "112".





Источник: ГУ ДСНС

міна, харків Тэги: вибух