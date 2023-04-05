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05.04.2023  18:28   Дмитро Колонєй

Під Харковом підірвався на міні підліток

Під Харковом - ще одна жертви залишених окупантами вибухонебезпечних предметів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 5 квітня 2023 року сталась чергова надзвичайна подія на території Харківщини. У с. Новоосинове Куп'янського району 16-ти річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його доставлено до обласної лікарні, стан середньої важкості, ампутацій кінцівок немає.
 
Рятувальники нагадують, харків’янам про необхідність суворо дотримуватися заходів мінної безпеки - не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в #ДСНС або #Національна_поліція за телефонами "101", "102" або "112".
 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вибух, міна, харків
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