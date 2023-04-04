04.04.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Афера на 150 тисяч: злодюга на Харківщині привласнив бюджетні гроші

Хитрого підприємця, який влаштував шахрайську схему на Харківщині, поінформували про підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харквську прокуратуру, в 2021 році між Олексіївською сільською радою Лозівського району та фізичною особою-підприємцем було укладено договір про постачання ігрового комплексу та розважальних елементів для дитячого майданчика.

Недобросовісний підприємець склав фінансові документи про те, що нібито виконав умови договору, на підставі чого в подальшому на його рахунок було перераховано 150 тис. грн бюджетних коштів.

Насправді ж ігровий комплекс та розважальні елементи для дитмайданчика замовник так і не отримав, а отже сільській раді було завдано збитків на вказану суму.

Зловмиснку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



