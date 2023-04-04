04.04.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові писали радіодиктант з мінної безпеки

До Всесвітнього дня мінної просвіти рятувальники разом дітьми писали радіодиктант від пса Патрона.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Повідомляється, що 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням, започаткований Організацією Об’єднаних Націй у 2005 році.

Сьогодні в усіх районах міста Харкова та області були організовані навчання з мінної безпеки, тренінги та майстеркласи.

Також в цей день діти та дорослі долучились до загальнонаціональної акції "Радіодиктант від пса Патрона". Прості та водночас життєво важливі поради на цю складну тему учні дізнаються під час написання радіодиктанту «Спільно до безпеки».

Зокрема такі заходи організовані у Харкові на точках «СПІЛЬНО» від Дитячого фонду ООН (UNICEF Ukraine). Рятувальники мали змогу відвідати декілька таких заходів та поспілкуватись з дітьми перед написанням диктанту.

Співробітники ДСНС разом з дітьми обговорили питання про забруднення Харківщини мінами та вибухонебезпечними предметами, а також про важливість навчання правил безпечної поведінки. Як убезпечити себе, якщо виявили міну чи нерозірваний боєприпас. А потім рятувальники разом з дітьми мали змогу написати диктант від пса Патрона.



