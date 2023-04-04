04.04.2023 17:32 Дмитро Колонєй

Спецслужбами України встановлені окупанти, які зґвалтували українську жінку на Харківщині

Служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, спецслужби України у результаті слідчих дій встановили особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини.

Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку окупантів.

Навесні минулого року вони увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю.

Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. Загарбники зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість.

Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір – усі вони по черзі зґвалтували її.

Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності. Жоден із рашистів не уникне покарання!

Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



