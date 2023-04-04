04.04.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

Перейменування у Харкові: чи потрібно харків'янам вносити зміни до документів: відповідь фахівця

У Харкові поступово позбавляються радянських символів та топонімів. У зв'язку з чим, городяни запитують: чи потрібно змінювати документи або вносити до них певні корективи.

Для уточнення цих правових норм адвокат Володимир Виноградов дав роз'яснення журналістам РЕДПОСТ , як бути в такій ситуації.

За словами правознавця, цей процес не створить жодних складнощів у баченні документообігу. Спеціально звертатися до відповідних установ для внесення змін до документів не потрібно.

«Якщо говорити про місцезнаходження нерухомого майна, то чинне законодавство, зокрема закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. А також порядок реєстрації прав, які затверджені кабінетом міністрів, вони не передбачають, що зміни місця знаходження вимагають змін відомостей у реєстрі»,- зазначив Володимир Виноградов.

Крім цього він додав, що всі договори купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину вони залишаються чинними. Проте, за бажання, громадяни можуть звернутися до певних органів, щоб вони внесли зміни до відомостей єдиного реєстру. Аналогічна ситуація і з юридичними особами, оскільки фактично зміни адреси немає. Крім цього, якщо юридична особа хоче внести такі уточнення до документів, то за цю послугу вносити адміністративний збір не потрібно. «Щодо реєстрації місця проживання, аналогічна цілком ситуація - жодних змін вносити не треба. Всі документи залишаються чинними»,- додає Володимир Виноградов. В той де час, перейменування вулиць автоматично спричиняє зміни у єдиному демографічному реєстрі, зауважує юрист. Тобто, в державних інформаційних базах буде міститися актуальна інформація про місце знаходження та назву. Таким чином, при заміні паспорта або прізвища, фізична особа може змінити дані на вже наявну назву вулиці. Раніше РЕДПОСТ писав, як зареєструватися на складання НМТ у Харкові.



