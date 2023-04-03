Як зареєструватися на складання НМТ у Харкові (відео)
3 квітня розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Повідомляється, що реєстрація вступників відбуватиметься дистанційно за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Подати документи на проходження тестування можна з 3 квітня по 3 травня поточного року.
Отримати консультацію або технічну допомогу з приводу НМТ у Харкові, можна звернувшись до пунктів реєстрації:
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна головний корпус 7 поверх, кабінет 747. Графік роботи з 10:00 до 14:00 у будні;
центральний корпус ХНУМГ імені Бекетова, 4 поверх, кімната 410. Графік роботи у понеділок-суботу, офлайн у будні — 09:00 до 15:00, онлайн — 09:00-18:00. Офлайн у суботу з 10:00 до 13:00.
Крім цього, доступний відеоматеріал, який допоможе пройти абітурієнту процедуру реєстрації для проходження НМТ.
Раніше РЕДПОСТ писав, які документи потрібні абітурієнту для реєстрації на проходження тестування.