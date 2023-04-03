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03.04.2023  13:26   Дмитро Колонєй

Електронний рецепт на ліки: як його отримати у Харкові

Про це розповіли у Департаменті охорони здоров’я Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент охорони здоров’я Харкова, щоб отримати рецепт на рецептурний препарат, необхідно:
  1. обовʼязково звернутися до лікаря на прийом.
  2. обрати, за яким рецептом ви бажаєте придбати ліки в аптеці, - електронним чи паперовим.
  3. лікар за потреби зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.
  4. після цього ви отримаєте номер електронного рецепта та унікальний код його погашення.
 
Придбати ліки за рецептом ви можете в аптеці протягом 30 чи 10 днів (для наркотичних/психотропних препаратів). Для цього достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити - номер рецепта та код погашення. Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину, що призначив вам лікар, відповідно до вашого бюджету.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у МОЗ розповіли, на які групи ліків необхідний рецепт лікаря.
 

 


Источник:   Міськраду
 Тэги:  ліки, рецепт, харків
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