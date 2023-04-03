03.04.2023 13:26 Дмитро Колонєй
Електронний рецепт на ліки: як його отримати у Харкові
Про це розповіли у Департаменті охорони здоров’я Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент охорони здоров’я Харкова, щоб отримати рецепт на рецептурний препарат, необхідно:
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обовʼязково звернутися до лікаря на прийом.
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обрати, за яким рецептом ви бажаєте придбати ліки в аптеці, - електронним чи паперовим.
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лікар за потреби зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.
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після цього ви отримаєте номер електронного рецепта та унікальний код його погашення.
Придбати ліки за рецептом ви можете в аптеці протягом 30 чи 10 днів (для наркотичних/психотропних препаратів). Для цього достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити - номер рецепта та код погашення. Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби, які містять діючу речовину, що призначив вам лікар, відповідно до вашого бюджету.
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