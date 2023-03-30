30.03.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

У МОЗ розповіли, на які групи ліків необхідний рецепт лікаря

З квітня рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві повідомили, що рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, люди, як і раніше, можуть придбати в аптеці без спеціального рецепта.

МОЗ не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом.

Цей перелік може включати зокрема:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

«Якими б звичними та безпечними не здавалися ці ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання цих ліків може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання.

Також до таких лікарських засобів відносять ліки, прийом яких передбачає регулярний моніторинг показників стану здоровʼя пацієнта та корекцію плану лікування»,- зазначили у МОЗ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що тяжкі пологи прийняли медики швидкої допомоги на Харківщині.



