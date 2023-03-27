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27.03.2023  12:55   Рита Парфенова

Тяжкі пологи прийняли медики швидкої допомоги на Харківщині

Фахівці оперативно надали акушерську допомогу породіллі.

бригада 2001 ЕМД у складі: фельдшера Ольги Завалішиної, водія Олексія Федоренко
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Зазначається, що 26 березня 2023 року під час надання медичної допомоги, при важких пологах, народилась дитинка.

Професійно надали допомогу породіллі бригада 2001 ЕМД у складі: фельдшера Ольги Завалішиної, водія Олексія Федоренко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики швидкої прийняли пологи в Куп'янському районі.


 

 


Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  швидка допомога пологи, харків
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