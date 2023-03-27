27.03.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 60 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 70 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 19 водорозбірних колонок.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники працюють у штатному режимі. У встановлені терміни оперативно ліквідуються аварії, системно аналізується ситуація у міському водопровідному господарстві та проводиться необхідна профілактика. Комплексні заходи виконуються досвідченими майстрами, забезпеченими всім необхідним.

Напередодні аварійники усунули дев'ять пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили сім оглядових колодязів. Сьогодні, 27 березня, 21 бригада АВР Комплексу «Харківводопостачання» ліквідує 15 аварійних ситуацій на водопровідних мережах.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



