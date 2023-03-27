    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня
27.03.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 60 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

харківські комунальники
 
Також було впорядковано 70 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 19 водорозбірних колонок.
 
Як повідомили на підприємстві, ремонтники працюють у штатному режимі. У встановлені терміни оперативно ліквідуються аварії, системно аналізується ситуація у міському водопровідному господарстві та проводиться необхідна профілактика. Комплексні заходи виконуються досвідченими майстрами, забезпеченими всім необхідним.
 
Напередодні аварійники усунули дев'ять пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили сім оглядових колодязів. Сьогодні, 27 березня, 21 бригада АВР Комплексу «Харківводопостачання» ліквідує 15 аварійних ситуацій на водопровідних мережах.
 
Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканців одного з районів Харкова просять зробити запаси води на декілька днів.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.03 ЖКГ У Харківській області фахівці оглянуть тисячі кілометрів газових мереж 24.03 ЖКГ У Циркунах відновили електропостачання для понад 50% абонентів 24.03 ЖКГ "Ми поступово розширюємо цю географію", - Ігор Терехов про вуличне освітлення Харкова
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 