27.03.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловіка підозрюють у вимаганні грошей

За даними слідства, у грудні 2020 році підозрюваний продав своєму знайомому автомобіль за 1400 доларів США з розстрочкою на один рік. Сторони оформили угоду усним договором купівлі-продажу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Покупець протягом семи місяців щомісячно сплачував гроші чоловіку. Проте він попросив призупинити сплату через складне матеріальне становище: у нього захворіла 8-річна донька.

«Наприкінці грудня 2021 року він приїхав до чоловіка додому, почав залякувати його та забрав автівку. Ділок навіть встиг перепродати автомобіль третій особі, але першого покупця, який вже сплатив частину суму по розстрочці, він про це не повідомив та продовжив погрози на його адресу.

Вже у 2022 році підозрюваний знову зустрівся з покупцем та зробив вигляд, що той взагалі не передав йому грошей за автомобіль. Підозрюваний побив чоловіка та попередив, що той має передати йому 2000 доларів США, погрожуючи застосувати фізичне насильство до нього та його дружини. Чоловік погодився передати необхідну суму»,- повідомили у прокуратурі.

23 березня 2023 року під час передачі 2000 доларів США правоохоронці затримали вимагача.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.



