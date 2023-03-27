27.03.2023 11:31 Рита Парфенова

Неповнолітню мешканку Харківщини повернули додому поліцейські

Правоохоронці Харківської області оперативно розшукали дівчину, яка пішла з дому та не повернулась.

Як повідомили РЕДПОСТ в Поліції Харківської області, близько опівночі 26 березня правоохоронцям надійшло повідомлення про зникнення 16-річної мешканки села Просяне.

Дівчина пішла з дому та не повернулась. Батьки самостійно намагались знайти доньку, однак звернулись по допомогу до поліції.

На пошуки неповнолітньої був орієнтований особовий склад підрозділів поліції.

Вжитими заходами дівчину знайшли у родичів. Жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські знайшли дівчину, яка напередодні самостійно поїхала до Харкова у торгово-розважальний центр.



