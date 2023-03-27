    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Неповнолітню мешканку Харківщини повернули додому поліцейські
27.03.2023  11:31   Рита Парфенова

Неповнолітню мешканку Харківщини повернули додому поліцейські

Правоохоронці Харківської області оперативно розшукали дівчину, яка пішла з дому та не повернулась.

Поліцейські оперативно розшукали неповнолітню мешканку Харківщини

Як повідомили РЕДПОСТ в Поліції Харківської області, близько опівночі 26 березня правоохоронцям надійшло повідомлення про зникнення 16-річної мешканки села Просяне.

Дівчина пішла з дому та не повернулась. Батьки самостійно намагались  знайти доньку, однак звернулись по допомогу до поліції.

На пошуки неповнолітньої був орієнтований особовий склад підрозділів поліції.

Вжитими заходами дівчину знайшли у родичів. Жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські знайшли дівчину, яка напередодні самостійно поїхала до Харкова у торгово-розважальний центр.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.03 Надзвичайні події Безвісти зниклого чоловіка знайшли у харківському метро 16.03 Надзвичайні події 17-річна харків'янка покинула бабусю і два дні гостювала у знайомих 11.03 Надзвичайні події Під Харковом розшукували втікачку-пдлітка
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 