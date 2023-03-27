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27.03.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині у жінки вкрали особисті речі

До правоохоронців звернулась мешканка селища міського типу Пересічне.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Заявниця повідомила, що невідома особа скоїла крадіжку її особистих речей, які знаходились в неї дома.
 
По гарячих слідах встановлено осіб, які здійснили крадіжку, ними виявились місцеві мешканці селища міського типу Пересічне, які з метою особистого збагачення викрали речи заявниці.
 
За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
Викрадене майно вилучено та повернене законним власникам.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували тіло жінки, загиблої під час російського обстрілу.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  кримінал, харків
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