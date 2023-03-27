На Харківщині ексгумували тіло жінки, загиблої під час російського обстрілу

У Харківському районі правоохоронці ексгумували труп жертви російської агресії. ..
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 28-річної жінки.
За даними слідства, 7 серпня минулого року окупанти обстрілювали село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку та розірвався. Жінка в цей час перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула.
Тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару.
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