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27.03.2023  09:03   Рита Парфенова

На Харківщині ексгумували тіло жінки, загиблої під час російського обстрілу

У Харківському районі правоохоронці ексгумували труп жертви російської агресії. ..

У Харківському районі правоохоронці ексгумували труп жертви російської агресії

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 28-річної жінки.

За даними слідства, 7 серпня минулого року окупанти обстрілювали село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку та розірвався. Жінка в цей час перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула.

Тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ексгумація, харків
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