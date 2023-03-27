27.03.2023 08:48 Рита Парфенова

Російські окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині

За добу з 26 по 27 березня 2023 року постраждалих від обстрілів серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під ударами ворога були Куп'янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.



Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди.

З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.



На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було.



Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу в області знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 26 березня у місті Куп'янську ворожим обстрілом завдано шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку.



