    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Російські окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині
27.03.2023  08:48   Рита Парфенова

Російські окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині

За добу з 26 по 27 березня 2023 року постраждалих від обстрілів серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано.

https://t.me/synegubov/5809

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під ударами ворога були Куп'янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди.

https://t.me/synegubov/5809

З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було.

Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу в області знешкоджено 59 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 26 березня у місті Куп'янську ворожим обстрілом завдано шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку.

обстріл Куп'янська вранці 26 березня 2023 року


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 27 березня. Оперативна обстановка від ДСНС 26.03 Надзвичайні події Військові рф 26 березня обстріляли Куп'янськ: фото наслідків 26.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 26 березня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 