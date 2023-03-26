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26.03.2023  13:40   Рита Парфенова

Військові рф 26 березня обстріляли Куп'янськ: фото наслідків

Уранці 26 березня у місті Куп'янську ворожим обстрілом завдано шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку

У Куп'янську ворожим обстрілом завдано шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області, 26 березня о 10:17 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Куп’янську.
 
Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль.
 
У Куп'янську ворожим обстрілом завдано шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку
 
В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку.
 
У Куп'янську ворожим обстрілом завдано шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку
 
На щастя, постраждалих не виявлено.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 25 березня окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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