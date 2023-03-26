26.03.2023 13:40 Рита Парфенова
Військові рф 26 березня обстріляли Куп'янськ: фото наслідків
Уранці 26 березня у місті Куп'янську ворожим обстрілом завдано шкоди приватному домоволодінню та багатоквартирному будинку
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС Харківської області, 26 березня о 10:17 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Куп’янську.
Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль.
В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку.
На щастя, постраждалих не виявлено.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби 25 березня окупанти обстріляли
щонайменше 11 населених пунктів Харківщини.
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