26.03.2023 08:26 Рита Парфенова

Про бойову обстановку на Харківщині від Генштабу ЗСУ

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Нескучне, Вовчанськ, Вільча і Красне Перше.



Крім того, вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Піщане, Дворічна, Куп’янськ і Табаївка.

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