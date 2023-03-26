Внаслідок ворожих обстрілів знищені житлові будинки на Харківшині

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста і села.
Внаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкоджено.
Через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки.
Раніше РЕДПОСТ писав що вчора в с. Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 70 років. Від отриманих травм, на жаль, загинув.
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