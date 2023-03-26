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26.03.2023  09:45   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.

Загалом за добу з 25 по 26 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 103 оперативні виїзди, з яких:
89 – на ліквідацію пожеж;
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
6 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:

  • на території Вовчанської громади біля с. Шестакове на дамбі водойми чоловік наїхав автомобілем на міну. Від вибуху він загинув одразу;
  • у селі Щурівка Балаклійської громади вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 55-річному чоловікові відірвало стопу. Наразі він перебуває в лікарні.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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