26.03.2023 09:45 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.

Загалом за добу з 25 по 26 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 103 оперативні виїзди, з яких:

89 – на ліквідацію пожеж;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.



Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:

на території Вовчанської громади біля с. Шестакове на дамбі водойми чоловік наїхав автомобілем на міну. Від вибуху він загинув одразу;

у селі Щурівка Балаклійської громади вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 55-річному чоловікові відірвало стопу. Наразі він перебуває в лікарні.



