Харківщина на ранок 26 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.
Загалом за добу з 25 по 26 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 103 оперативні виїзди, з яких:
89 – на ліквідацію пожеж;
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
6 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:
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Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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