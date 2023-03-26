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26.03.2023  10:38   Рита Парфенова

Два пішоходи загинули за добу в ДТП у Харкові: подробиці

24 березня в результаті ДТП двоє людей загинули, одну жінку з травмами доставили до лікарні.

24 березня в результаті ДТП двоє людей загинули, одну жінку з травмами доставили до лікарні.

Про це повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області.

24 березня  близько 21:00 в районі будинку № 43 по вулиці Полтавський шлях стався наїзд автомобіля «Renault Logan» під керуванням 52-річної жінки на двох пішоходів 75 та 47 років. Від отриманих тілесних ушкоджень 75-річна жінка померла в лікарні. Іншу потерпілу доставили до лікарні.

Того ж дня в районі будинку № 51 по  вулиці Гвардійців Широнінців автомобіль «Renault Mégane» під керуванням 21-річного водія скоїв наїзд на 53-річного пішохода. В результаті отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи.

Слідчими відкриті кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварій встановлюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулииці Тюрінській у Харькові на нерегульованому пішохідному переході автомобіль Volkswagen Golf насмерть переїхав пішохода.


24 березня в результаті ДТП двоє людей загинули, одну жінку з травмами доставили до лікарні.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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