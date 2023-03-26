26.03.2023 10:38 Рита Парфенова

Два пішоходи загинули за добу в ДТП у Харкові: подробиці

24 березня в результаті ДТП двоє людей загинули, одну жінку з травмами доставили до лікарні.

Про це повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області.

24 березня близько 21:00 в районі будинку № 43 по вулиці Полтавський шлях стався наїзд автомобіля «Renault Logan» під керуванням 52-річної жінки на двох пішоходів 75 та 47 років. Від отриманих тілесних ушкоджень 75-річна жінка померла в лікарні. Іншу потерпілу доставили до лікарні.



Того ж дня в районі будинку № 51 по вулиці Гвардійців Широнінців автомобіль «Renault Mégane» під керуванням 21-річного водія скоїв наїзд на 53-річного пішохода. В результаті отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.



За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи.



Слідчими відкриті кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварій встановлюються.







