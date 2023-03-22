22.03.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці встановлюють особу загиблої під колесами авто у Харкові

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 березня на вулиці Тюрінській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Транспортний засіб Volkswagen Golf здійснив наїзд на пішохода, за кермом авто знаходився 72-річний чоловік.

Встановлено, що жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок отриманих травм вона загинула на місці ДТП.

Повні дані загиблої встановлюють правоохоронці. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.



