22.03.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Жителька міста Валки запропонувала поліцейським гроші за не притягнення батька до відповідальності

Чоловік керував транспортним засобом у стадії алкогольного сп'яніння, поліцейські зупинили правопорушника.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ввечері 20 березня в селі Щербинівка працівники поліції сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції міста Валки зупинили 47-річного водія, який перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Через деякий час приїхала донька чоловіка та запропонувала поліцейським неправомірну вигоду у вигляді 10 тисяч гривень. Поліцейський СРПП відразу повідомив про подію на спецлінію 102.

За адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки. Правоохоронці оглянули місце події та вилучили гроші в сумі 10 тисяч гривень.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 4 років позбавлення волі.

Щодо водія складено протокол за статтею 130 (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



